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Ида Галич назвала причины «упадка» КВН 

Lenta.ru 9 часов назад
«КВН вовремя не переформатировали»: Ида Галич об упадке шоу
Фото: @galichida
Блогерша Ида Галич объяснила, почему из КВН перестали выходить новые комедийные звезды. Причины такого «упадка» она назвала в разговоре с «Телепрограммой».
Галич вспомнила о том, как сама играла в КВН, и назвала проект «крутой стартовой площадкой, благодаря которой многие становились суперзвездами».

«Попадая из Клуба веселых и находчивых в Comedy Club, Comedy Woman, "Однажды в России" и множество других проектов развлекательного характера, люди продолжали развиваться семимильными шагами», — отметила блогерша.

В последнее время, по ее мнению, КВН утратил статус стартовой площадки для будущих комедийных звезд. «Как мне кажется, сейчас ситуация уже изменилась, потому что КВН вовремя не переформатировали и не адаптировали к современным реалиям, поэтому новые комедийные звезды рождаются за пределами клуба», — объяснила Галич.
Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг российских блогеров, которые больше всего заработали на рекламе в Instagram за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020-го. Галич заняла в нем третье место. По данным экспертов, за год она заработала на рекламе в Instagram 850 тысяч долларов.
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ТВ , Ида Галич , Forbes
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