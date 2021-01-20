«КВН вовремя не переформатировали»: Ида Галич об «упадке» КВН 

Ида Галич дала интервью порталу "Телепрограмма" и объяснила, почему из КВН перестали выходить новые комедийные звезды.
Звезда Instagram вспомнила, как сама играла в КВН, и назвала проект "крутой стартовой площадкой, благодаря которой многие становились суперзвездами":
"Попадая из "Клуба веселых и находчивых" в Comedy Club, Comedy Woman, "Однажды в России" и множество других проектов развлекательного характера, люди продолжали развиваться семимильными шагами".
Однако в последнее время, по мнению Галич, КВН нельзя назвать хорошей стартовой площадкой для будущих звезд:
"Как мне кажется, сейчас ситуация уже изменилась, потому что КВН вовремя не переформатировали и не адаптировали к современным реалиям, поэтому новые комедийные звезды рождаются за пределами клуба".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что комик рассказал о голоде во время участия в КВН.