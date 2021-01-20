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«КВН вовремя не переформатировали»: Ида Галич об «упадке» КВН 

Мира Маркина 6 часов назад
«КВН вовремя не переформатировали»: Ида Галич об «упадке» КВН
Фото: @galichida
Ида Галич дала интервью порталу "Телепрограмма" и объяснила, почему из КВН перестали выходить новые комедийные звезды.
Звезда Instagram вспомнила, как сама играла в КВН, и назвала проект "крутой стартовой площадкой, благодаря которой многие становились суперзвездами":

"Попадая из "Клуба веселых и находчивых" в Comedy Club, Comedy Woman, "Однажды в России" и множество других проектов развлекательного характера, люди продолжали развиваться семимильными шагами".

Однако в последнее время, по мнению Галич, КВН нельзя назвать хорошей стартовой площадкой для будущих звезд:

"Как мне кажется, сейчас ситуация уже изменилась, потому что КВН вовремя не переформатировали и не адаптировали к современным реалиям, поэтому новые комедийные звезды рождаются за пределами клуба".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что комик рассказал о голоде во время участия в КВН.
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