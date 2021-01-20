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«Там под фонограмму не разрешают петь»: Дробыш об идее отправить Моргенштерна на «Евровидение» 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
«Не хочу о ерунде говорить»: Дробыш о Моргенштерне на «Евровидение»
Фото: Globallookpress.com
Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался после слов рэпера Моргенштерна отправить его на музыкальный песенный конкурс «Евровидение».

«Я, правда, не хочу о ерунде говорить. На «Евровидение» в этом году едет Little Big. Это, во-первых. А во-вторых там под фонограмму не разрешают петь. Там он наткнется на самое главное препятствие».

Ранее Моргенштерн в Instagram заявил, что готов поехать от России на конкурс «Евровидение». Позже его порыв поддержал рэпер Тимати.
Напомним, что в 2021 году от России на конкурс «Евровидение» в Роттердам должна отправиться команда из Санкт-Петербурга Little Big. Прошлой весной конкурс не состоялся из-за пандемии коронавируса, которая до сих пор бушует во всем мире.
Россияне считались одними из главных фаворитов на победу. В этом году наверняка они также будут в числе кандидатов на первое место.
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ТВ , Тимати , Виктор Дробыш
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