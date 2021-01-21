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«Тоже так считаю, но не продюсеры программы»: Володина мечтает вернуться на «Давай поженимся!» 

Teleprogramma.pro 10 часов назад
Володина мечтает вернуться на «Давай поженимся!»
Фото: Globallookpress.com
Астролог Василиса Володина заявила, что хотела бы снова вернуться в эфир программы «Давай поженимся!» на Первом канале. Правда, не в привычном формате. Так в соцсетях она порой разговаривает на эти темы с подписчиками.
Один из них предложил интересный вариант. Володина, как думает подписчик, могла бы дистанционно подключаться и говорить прогноз по гороскопу и совместимости участников.

«Тоже так считаю, но не продюсеры программы».

Василиса Володина Коллеги астролога между тем отмечают, что Василиса Володина предлагала продюсерам присутствовать в эфире в записи из дома или в онлайн-включениях в студию.
Но «Давай поженимся!» все-таки не ток-шоу с массой мнений и экспертов. Формат не предлагает таких нарезок, поэтому Володиной был дан отворот-поворот.
Заметим, что рейтинги «Давай поженимся!» без Володиной вовсе не снизились, как некоторые могли подумать, а только возросли. Все благодаря креативу продюсеров и звездам программы — Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой, которые иронично учат женихов и невест жизни, сообщает «Комсомольская правда».
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Комментарии
ТВ , Василиса Володина , Лариса Гузеева , Комсомольская правда
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