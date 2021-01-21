Володина мечтает вернуться на «Давай поженимся!»

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Астролог Василиса Володина заявила, что хотела бы снова вернуться в эфир программы «Давай поженимся!» на Первом канале. Правда, не в привычном формате. Так в соцсетях она порой разговаривает на эти темы с подписчиками.

Один из них предложил интересный вариант. Володина, как думает подписчик, могла бы дистанционно подключаться и говорить прогноз по гороскопу и совместимости участников.

«Тоже так считаю, но не продюсеры программы».

Василиса Володина Коллеги астролога между тем отмечают, что Василиса Володина предлагала продюсерам присутствовать в эфире в записи из дома или в онлайн-включениях в студию.

Но «Давай поженимся!» все-таки не ток-шоу с массой мнений и экспертов. Формат не предлагает таких нарезок, поэтому Володиной был дан отворот-поворот.