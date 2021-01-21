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Как исполнитель жарких хитов Таркан превратился в заботливого отца 

WMJ.ru 6 часов назад
48-летний турецкий певец счастливо женат вот уже несколько лет и воспитывает маленькую дочь.
48-летний турецкий певец счастливо женат вот уже несколько лет и воспитывает маленькую дочь.
1/6  48-летний турецкий певец счастливо женат вот уже несколько лет и воспитывает маленькую дочь.
Фото: @tarkan
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С песней Simarik Таркан во второй половине 90-х ворвался в европейские чарты, и до сих пор остается единственным турком, покорившим меломанов Старого Света без перевода песен на английский язык.
2/6  С песней Simarik Таркан во второй половине 90-х ворвался в европейские чарты, и до сих пор остается единственным турком, покорившим меломанов Старого Света без перевода песен на английский язык.
Фото: @tarkan
Кажется, что после выпуска еще нескольких хитов в «нулевых» Таркан растерял популярность, однако это впечатление может создастся только у слушателей из России.
3/6  Кажется, что после выпуска еще нескольких хитов в «нулевых» Таркан растерял популярность, однако это впечатление может создастся только у слушателей из России.
Фото: @tarkan
Все это время Таркан дарил поклонникам новые песни, а в 2017 году у него вышел уже десятый альбом. И песни на нем по-прежнему зажигательные.
4/6  Все это время Таркан дарил поклонникам новые песни, а в 2017 году у него вышел уже десятый альбом. И песни на нем по-прежнему зажигательные.
Фото: @tarkan
Таркан активно ведет канал на площадке, а также страничку в Instagram. Он делится настроением с фанатами, рассказывает о семье, рассуждает о пандемии и иногда показывает родственников.
5/6  Таркан активно ведет канал на площадке, а также страничку в Instagram. Он делится настроением с фанатами, рассказывает о семье, рассуждает о пандемии и иногда показывает родственников.
Фото: @tarkan
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В годы популярности Таркана в России ходили слухи о его нетрадиционной ориентации. Однако певец неоднократно их опровергал, а в 2016 году он женился на давней возлюбленной Пынар Дилек после 5-летнего романа.
6/6  В годы популярности Таркана в России ходили слухи о его нетрадиционной ориентации. Однако певец неоднократно их опровергал, а в 2016 году он женился на давней возлюбленной Пынар Дилек после 5-летнего романа.
Фото: @tarkan
48-летний турецкий певец счастливо женат вот уже несколько лет и воспитывает маленькую дочь.
С песней Simarik Таркан во второй половине 90-х ворвался в европейские чарты, и до сих пор остается единственным турком, покорившим меломанов Старого Света без перевода песен на английский язык. Звуки поцелуев, толпа бегущих за сладкоголосым брюнетом девушек и умопомрачительные танцы во время шоу — хит турецкого исполнителя быстро стал узнаваем по всему миру.
Кажется, что после выпуска еще нескольких хитов в «нулевых» Таркан растерял популярность, однако это впечатление может создастся только у слушателей из России. Все это время Таркан дарил поклонникам новые песни, а в 2017 году у него вышел уже десятый альбом. И песни на нем по-прежнему зажигательные. Клип на композицию Yolla имеет миллионные просмотры на YouTube.
Таркан активно ведет канал на площадке, а также страничку в Instagram. Он делится настроением с фанатами, рассказывает о семье, рассуждает о пандемии и иногда показывает родственников. Его папа скончался еще в 1995 году, а мама жива и здорова до сих пор. Правда, певец пишет, что давно не виделся с ней из-за карантинных мер, и признается, что очень скучает.
В годы популярности Таркана в России ходили слухи о его нетрадиционной ориентации. Однако певец неоднократно их опровергал, а в 2016 году он женился на давней возлюбленной Пынар Дилек после 5-летнего романа.

Сегодня особый день… И праздник, и день рождения моей возлюбленной. Желаю всем любящего праздника. И с днем рождения, я рад, что ты существуешь, мой источник. Я тебя люблю,

— признавался Таркан в чувствах к супруге около года назад. 8 февраля 2018 года на свет появился их первый ребенок — дочь Лия, что в переводе означает «луна». Заботливый отец Таркан постоянно делится кадрами с прогулок с малышкой или моментами их совместного времяпрепровождения.
Живет семья на две страны. В США у Таркана есть большая квартира, недвижимость находится в Нью-Йорке. А в окрестностях Стамбла в Турции располагается ранчо, на котором не только выращивают овощи и фрукты, но и содержат животных. Судя по фото в Instagram, Таркан — счастливый обладатель как минимум стада коз и нескольких лошадей.
Последние несколько лет были для исполнителя очень напряженными. Во-первых, он устраивал личную жизнь, во-вторых, работал над десятым альбомом, в-третьих, занимался оформлением недвижимости. Наконец, в 2019 году он перенес операцию, связанную с давней патологией щитовидной железы. Как иронично отметил Таркан в одном из постов, у него уже 3 года не было отпуска, и отдых на море себе и семье он планировал организовать в 2020 году. Теперь певец, отложивший поездки до лучших времен, продолжает через соцсети поддерживать поклонников и вместе с ними надеяться на скорейшее окончание пандемии.
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