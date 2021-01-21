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Бывшая ведущая «Орла и решки» рассказала о приеме транквилизаторов из-за шоу 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Экс-ведущая «Орла и решки» поведала о тяжелой работе
Фото: Lenta.ru
Бывшая ведущая шоу о путешествиях «Орел и решка» Леся Никитюк рассказала, что из-за напряженной работы ей понадобилась медицинская помощь. О приеме транквилизаторов она сообщила в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на YouTube.

«Я всегда отдавалась на сто процентов этой программе. Мне было страшно, жутко, я не спала, меня трясло. У меня потом был минимальный курс гидазепама, потому что меня срывало уже. Через несколько лет доходило чуть-чуть до ручки», — рассказала телеведущая.

По словам Никитюк, в какой-то момент она начала принимать транквилизаторы, потому что «выходила из себя» и у нее «лились слезы» из-за сильного эмоционального напряжения и постоянных рисков во время записи программ.
Украинская телеведущая Леся Никитюк участвовала в нескольких сезонах «Орла и решки», последний из которых вышел на экраны в 2017 году. Годом спустя она стала ведущей развлекательного шоу «Хто протии блондинок».
Ранее бывший ведущий «Орла и решки» Антон Птушкин рассказал, с какими минусами сталкивался во время работы в передаче. По его словам, поездок было слишком много, поэтому члены съемочной группы иногда забывали, где и когда они были.
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Комментарии
ТВ , Антон Птушкин , Леся Никитюк , Дмитрий Гордон
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