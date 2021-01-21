В «Симпсонах» нашли предсказание о наряде Камалы Харрис 

Поклонники «Симпсонов» в очередной раз нашли в мультсериале предсказание. На этот раз оно коснулось наряда вице-президента США Камалы Харрис. При этом серия датируется 2000 годом. Об этом сообщает Independent.
В серии под названием «Барт в будущее» повзрослевшая героиня Лиза Симпсон изображена в виде будущего главы государства. По сюжету, ее избирают после Дональда Трампа. Тогда же героиня заявляет, что новая администрация унаследовала от него «большой финансовый кризис».
Зрители заметили, что президентский наряд Лизы Симпсон очень похож на костюм, в котором Камала Харрис. Она была одета так же, как персонаж в упомянутом эпизоде: в фиолетовое пальто, дополненное жемчужным ожерельем и серьгами.
Фанаты сериала были удивлены совпадением и высказались об этом в Twitter.
«Да, все, что когда-либо произойдет в будущем, уже было в "Симпсонах"», «Пришло время пересмотреть "Симпсонов" для игры на фондовом рынке и криптопрогнозов», «Ладно, все ясно, сценаристы "Симпсонов" — путешественники во времени», — писали они.
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