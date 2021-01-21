В «Симпсонах» нашли предсказание о наряде Камалы Харрис 

Поклонники «Симпсонов» в очередной раз нашли в мультсериале предсказание. На этот раз оно коснулось наряда вице-президента США Камалы Харрис. При этом серия датируется 2000 годом. Об этом сообщает Independent.

В серии под названием «Барт в будущее» повзрослевшая героиня Лиза Симпсон изображена в виде будущего главы государства. По сюжету, ее избирают после Дональда Трампа . Тогда же героиня заявляет, что новая администрация унаследовала от него «большой финансовый кризис».

Зрители заметили, что президентский наряд Лизы Симпсон очень похож на костюм, в котором Камала Харрис. Она была одета так же, как персонаж в упомянутом эпизоде: в фиолетовое пальто, дополненное жемчужным ожерельем и серьгами.

Фанаты сериала были удивлены совпадением и высказались об этом в Twitter.