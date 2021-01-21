Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Прямой эфир ТВ

В «Симпсонах» нашли предсказание о наряде Камалы Харрис 

Даня Виттиг 3 часа назад
В «Симпсонах» нашли предсказание о наряде Камалы Харрис
Фото: @kamalaharris
Поклонники «Симпсонов» в очередной раз нашли в мультсериале предсказание. На этот раз оно коснулось наряда вице-президента США Камалы Харрис. При этом серия датируется 2000 годом. Об этом сообщает Independent.
В серии под названием «Барт в будущее» повзрослевшая героиня Лиза Симпсон изображена в виде будущего главы государства. По сюжету, ее избирают после Дональда Трампа. Тогда же героиня заявляет, что новая администрация унаследовала от него «большой финансовый кризис».
Зрители заметили, что президентский наряд Лизы Симпсон очень похож на костюм, в котором Камала Харрис. Она была одета так же, как персонаж в упомянутом эпизоде: в фиолетовое пальто, дополненное жемчужным ожерельем и серьгами.
Фанаты сериала были удивлены совпадением и высказались об этом в Twitter.

«Да, все, что когда-либо произойдет в будущем, уже было в "Симпсонах"», «Пришло время пересмотреть "Симпсонов" для игры на фондовом рынке и криптопрогнозов», «Ладно, все ясно, сценаристы "Симпсонов" — путешественники во времени», — писали они.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему Джо Байден отказался от поездки в СССР.
Видео дня. Какими были первые роли известных советских актеров
Комментарии
ТВ , Симпсоны , Джозеф Байден , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Какими были первые роли известных советских актеров
06:56
Какими были первые роли известных советских актеров
Актеры
Самые нелепые ответы на «Кто хочет стать миллионером?»
05:51
Самые нелепые ответы на «Кто хочет стать миллионером?»
ТВ
Ушедшие из жизни актеры «Ералаша»
05:27
Ушедшие из жизни актеры «Ералаша»
Актеры
10 фильмов, из-за которых пошли в суд
10:27
10 фильмов, из-за которых пошли в суд
Фильмы
Актеры дубляжа сняли пародию на навигаторы
02:10
Актеры дубляжа сняли пародию на навигаторы
Актеры
Что стало с актерами из «Приключения Электроника»
08:01
Что стало с актерами из «Приключения Электроника»
Актеры
Зачем Людка из фильма «Любовь и голуби» уехала в Германию
06:03
Зачем Людка из фильма «Любовь и голуби» уехала в Германию
Актеры
Что стало с актерами фильма «Собачье сердце»
04:08
Что стало с актерами фильма «Собачье сердце»
Актеры
Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2»
00:45
Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2»
Фильмы
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
08:25
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение