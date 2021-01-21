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Российского телеведущего Александра Гордона госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным друга Гордона, врачи диагностировали у 56-летнего ведущего высокую температуру. Сейчас мужчина находится в обычной палате.

«У Саши высокая температура и положительный тест на COVID-19. Александр чувствует себя нормально, в реанимации не находится», — рассказал журналистам неназванный товарищ Гордона.

Александр Гордон является ведущим программ «Док Ток» и «Мужское / Женское» на Первом канале. В конце 2020 года участница последней Елена Миськова решила подать в суд на Гордона, написав заявление в полицию спустя три года после выхода передачи.