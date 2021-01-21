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Александра Гордона госпитализировали с коронавирусом 

Мария Грибова 6 часов назад
Гордона госпитализировали с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Российского телеведущего Александра Гордона госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Со слов друга телеведущего, врачи диагностировали у Гордона высокую температуру. Сейчас мужчина находится в обычной палате.

«У Саши высокая температура и положительный тест на COVID-19. Александр чувствует себя нормально, в реанимации не находится»,

— поделился с журналистами неназванный товарищ Гордона.
Ранее «Рамблер» писал о том, что бывшая жена Джигархаяна поведала, что ухудшило его состояние.
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