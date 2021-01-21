Российского телеведущего Александра Гордона госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Со слов друга телеведущего, врачи диагностировали у Гордона высокую температуру. Сейчас мужчина находится в обычной палате.
«У Саши высокая температура и положительный тест на COVID-19. Александр чувствует себя нормально, в реанимации не находится»,
— поделился с журналистами неназванный товарищ Гордона.
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