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«Та единственная, о которой поет Баста»: Ивлев сделал предложение возлюбленной в эфире шоу 

Teleprogramma.pro и ещё 1 5 часов назад
Ивлев сделал предложение возлюбленной в эфире «Четырех свадеб»
Фото: @ivlevchef
Новый сезон шоу «Четыре свадьбы» на канале «Пятница!» стартовал не только с красивых платьев, но и с важных новостей.
В первом выпуске, показанном 21 января, главный шеф-повар страны Константин Ивлев сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Валерии Куденковой!
«Лера, я тебя люблю и хочу всегда быть с тобой! Я хочу, чтобы ты была та единственная, о которой поет Баста: «Найти свою одну единственную». Я хочу, чтобы ты была тем человеком, который бы меня во всем поддерживал, стала для меня настоящим другом, братом, товарищем, ну и вообще все эпитеты, которые можно применить по отношению к красивой девушке», — сказал 47-летний телеведущий, пообещав своей возлюбленной «зажечь» на свадьбе, как они это любят.
Известный повар воспользовался новым предложением канала «Пятница!», которое доступно каждому зрителю. Теперь любой желающий может появиться в эфире посреди шоу «Четыре свадьбы» и сказать своей второй половинке заветные слова.
Для этого необходимо записать видео с предложением, загрузить его на сайт zags.friday.ru и оставить ссылку на страницу в Instagram того, кому адресован ваш ролик.
Лучшие видео попадут в эфир, а адресат предложения заранее получит уведомление в социальной сети с призывом включить «Пятницу!» для кое-чего очень важного. Чтобы не пропустить свое предложение, смотрите реалити-шоу «Четыре свадьбы» на канале «Пятница!» каждый четверг в 19:00.
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ТВ , Константин Ивлев
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