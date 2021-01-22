Ивлев сделал предложение возлюбленной в эфире «Четырех свадеб»

Новый сезон шоу «Четыре свадьбы» на канале «Пятница!» стартовал не только с красивых платьев, но и с важных новостей.

В первом выпуске, показанном 21 января, главный шеф-повар страны Константин Ивлев сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Валерии Куденковой!

«Лера, я тебя люблю и хочу всегда быть с тобой! Я хочу, чтобы ты была та единственная, о которой поет Баста: «Найти свою одну единственную». Я хочу, чтобы ты была тем человеком, который бы меня во всем поддерживал, стала для меня настоящим другом, братом, товарищем, ну и вообще все эпитеты, которые можно применить по отношению к красивой девушке», — сказал 47-летний телеведущий, пообещав своей возлюбленной «зажечь» на свадьбе, как они это любят.

Известный повар воспользовался новым предложением канала «Пятница!», которое доступно каждому зрителю. Теперь любой желающий может появиться в эфире посреди шоу «Четыре свадьбы» и сказать своей второй половинке заветные слова.

Для этого необходимо записать видео с предложением, загрузить его на сайт zags.friday.ru и оставить ссылку на страницу в Instagram того, кому адресован ваш ролик.

Лучшие видео попадут в эфир, а адресат предложения заранее получит уведомление в социальной сети с призывом включить «Пятницу!» для кое-чего очень важного. Чтобы не пропустить свое предложение, смотрите реалити-шоу «Четыре свадьбы» на канале «Пятница!» каждый четверг в 19:00.