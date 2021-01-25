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Директор погибшего стендап-комика описала его состояние 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Директор выступавшего в Stand Up Show на ТНТ стендап-комика Александра Шаляпина Мария Малякина рассказала о его состоянии перед предполагаемым самоубийством. Об этом она сообщила "Звезде".
По словам Малякиной, комик страдал от депрессии и лечился от алкогольной зависимости. В последнее время Шаляпин был на реабилитации.

«Он находился в депрессии, жена все подтвердила. Мы с ним давно не общались», — рассказала директор артиста.

На февраль у стендап-комика были запланированы концерты. Однако после возвращения домой он чувствовал себя плохо:

«Вышел в четверг, приехал домой и не оправился».

Как сообщает Telegram-канал "112", последние несколько дней супруга Александра Шаляпина жила на даче и периодически приезжала. Именно она обнаружила 41-летнего артиста мертвым в квартире на Хорошевском шоссе.
Ранее "Рамблер" сообщал, что дочь Грачевского, мечтавшая возглавить "Ералаш", переживает смерть отца.
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ТВ , Видео , Александр Шаляпин
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