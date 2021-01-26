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Актер из сериала «Универ» обвинил телеканал НТВ в клевете 

Lenta.ru 14 часов назад
Виталий Гогунский обвинил телеканал НТВ в клевете
Фото: @gogunskv
Российский актер Виталий Гогунский, известный по сериалу «Универ», обвинил телеканал НТВ в клевете. Артист опубликовал видеообращение в Instagram.

«Друзья, по горячим следам вынужден прокомментировать программу, которая вышла в эфир вчера на телеканале НТВ с моим участием, где меня наглым образом подставили! Всю программу смонтировали так, будто я увиливаю от ответов и убегаю! Все мои ответы и объяснения ситуации вырезали!»

— подписал публикацию Гогунский.
В подтверждении своих слов актер приложил список присланных продюсером канала тем для выпуска передачи. Среди них были вопросы о жизни и смерти Грачевского, о роли «Ералаша» в жизни артиста. Однако вместо этого его спрашивали о личной жизни.
В воскресение, 24 января, в эфир НТВ вышел выпуск передачи «Секрет на миллион», в котором участвовал Гогунский и его экс-супруга Ирина Маирко. Женщина обвинила бывшего мужа в домашнем насилии. Она также упомянула о том, как их общей дочери Милане приходилось смывать с нее кровь после побоев. Маирко утверждала, что из-за этого девочка была психически травмирована, в том числе у нее начались панические атаки.
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Комментарии
ТВ , Российские актеры , Ирина Маирко , Виталий Гогунский , НТВ
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