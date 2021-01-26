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Виталий Гогунский обвинил телеканал НТВ в клевете 

Даня Виттиг 5 часов назад
Российский актер Виталий Гогунский, который прославился своей ролью качка Кузи в сериале «Универ», обвинил телеканал НТВ в клевете. Об этом артист сообщил в своем Instagram.

«Друзья, по горячим следам вынужден прокомментировать программу, которая вышла в эфир вчера на телеканале НТВ с моим участием, где меня наглым образом подставили! Всю программу смонтировали так, будто я увиливаю от ответов и убегаю! Все мои ответы и объяснения ситуации вырезали!».

Актер также приложил к посту список присланных продюсером канала тем для выпуска передачи. Среди них были вопросы о жизни и смерти Грачевского, о роли «Ералаша» в жизни артиста. Обсуждать личную жизнь актер не планировал.
Ранее "Рамблер" сообщал, за что Гогунского обвинили в домашнем насилии.
ТВ , Видео , Виталий Гогунский , НТВ
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