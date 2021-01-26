Виталий Гогунский обвинил телеканал НТВ в клевете 

«Друзья, по горячим следам вынужден прокомментировать программу, которая вышла в эфир вчера на телеканале НТВ с моим участием, где меня наглым образом подставили! Всю программу смонтировали так, будто я увиливаю от ответов и убегаю! Все мои ответы и объяснения ситуации вырезали!».