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Гудков и Дорн будут вести шоу «Орел и решка» 

Стелла Шмель 10 часов назад
Гудков и Дорн будут вести шоу «Орел и решка»
Фото: РИА Новости
Создатели шоу "Орел и решка" объявили ведущих нового сезона, который стартует уже 15 февраля. Ими стали шоумен Александр Гудков и певец Иван Дорн. Об этом заявили в пресс-службе телеканала "Пятница!".
Напомним, "Орел и решка" — это телепрограмма о путешествиях, в котором двое ведущих отправляются исследовать самые разные места планеты. Одному из них достается золотая карта с безлимитным балансом счета, другой же проведет два дня с сотней долларов в кармане.
Ранее "Рамблер" писал, что Виталий Гогунский обвинил телеканал НТВ в клевете.
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ТВ , Виталий Гогунский , Иван Дорн , Александр Гудков , НТВ
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