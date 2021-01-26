Гудков и Дорн будут вести шоу «Орел и решка» 

Создатели шоу "Орел и решка" объявили ведущих нового сезона, который стартует уже 15 февраля. Ими стали шоумен Александр Гудков и певец Иван Дорн . Об этом заявили в пресс-службе телеканала "Пятница!".

Напомним, "Орел и решка" — это телепрограмма о путешествиях, в котором двое ведущих отправляются исследовать самые разные места планеты. Одному из них достается золотая карта с безлимитным балансом счета, другой же проведет два дня с сотней долларов в кармане.