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Новикова рассказала, что рассорило ее с Шифриным 

Стелла Шмель 6 часов назад
Новикова рассказала, что рассорило ее с Шифриным
Фото: РИА Новости
Юмористка Клара Новикова рассказала, какая ситуация рассорила ее с коллегой по цеху — артистом Ефимом Шифриным. Своими мыслями на этот счет она поделилась в ходе интервью для издания Teleprogramma.pro.
Напомним, не так давно Шифрин в эфире программы "Судьба человека" вспомнил историю, как в 2000 году Михаил Евдокимов, Клара Новикова и он сам приняли решение покинуть программу "Аншлаг". Но позже Новикова и Евдокимов вернулись к съемкам в передаче, после чего Шифрин перестал с ними близко общаться.

"Эта наша история ухода из «Аншлага» получилась глупой, и из давней жизни. Я бы могла сказать, что участие в «Аншлаге» не принесет мне еще большей славы, но не буду. Фима дружил с разными людьми. Дружил и раздружился. Было бы предательством по отношению к Регине не сниматься в «Аншлаге». Там все было сложнее. Фима все упростил. Он где-то хитрит и где-то неискренен. Я его слезам не верю. И я не напрашиваюсь на дружбу с ним, и он не напрашивается. Это была личная вещь. Я бы вообще ничего не рассказывала",

— сообщила она свою версию событий и добавила, что в искусстве каждый артист должен решать за себя.

"А то, что я не ушла из «Аншлага», так это каждый принимает решение. К примеру, один режиссер позвал его играть, а меня нет. Я что, должна больше не дружить с ним и с режиссером?".

Ранее "Рамблер" писал, почему Петросян отказался от роли Шурика в "Операции «Ы»".
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Комментарии
ТВ , Судьба человека , Операция "Ы" , Михаил Евдокимов , Ефим Шифрин , Клара Новикова
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