Новикова рассказала, что рассорило ее с Шифриным 

"Эта наша история ухода из «Аншлага» получилась глупой, и из давней жизни. Я бы могла сказать, что участие в «Аншлаге» не принесет мне еще большей славы, но не буду. Фима дружил с разными людьми. Дружил и раздружился. Было бы предательством по отношению к Регине не сниматься в «Аншлаге». Там все было сложнее. Фима все упростил. Он где-то хитрит и где-то неискренен. Я его слезам не верю. И я не напрашиваюсь на дружбу с ним, и он не напрашивается. Это была личная вещь. Я бы вообще ничего не рассказывала",