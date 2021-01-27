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Малахов назвал самые популярные выпуски своей передачи 

Lenta.ru и ещё 2 10 часов назад
Малахов назвал самые популярные выпуски своей передачи
Фото: РИА Новости
Ведущий «России 1» Андрей Малахов назвал самые популярные выпуски своей программы «Прямой эфир» за 2020 год. В интервью изданию «Телепрограмма» он раскрыл долю телезрителей, смотревших его шоу.
По предварительным итогам года первое место по доле зрителей занял выпуск «Не стало Валентины Легкоступовой. Кто виновен в гибели певицы?» Он собрал у телеэкранов около 19,2 процента людей, которые смотрели в тот момент телевизор.
Вторую строчку заняла передача «Михаил Ефремов на нарах. Тайны другого следствия». В ней обсуждалась судьба российского актера, который сел за руль в нетрезвом состоянии. Эта передача получила долю в 18,6 процента. На третьем месте оказалось продолжение той же истории под названием «Что задумал Михаил Ефремов? Опять Пашаев и свидетели его» с долей 18,2 процента.
Замыкает четверку лидеров выпуск «Жене — 73, мужу — 32. Неравный брак трещит по швам». Долю телезрителей, смотревших его, ведущий не уточнил.
«Это была очень увлекательная программа, потому что в их доме живет нечистая сила — барабашка, который заставляет жену ходить и покупать мужу пиво. И если она не покупает, то барабашка начинает все крушить», — пояснил Малахов популярность того выпуска, добавив, что «все были в шоке от просмотра».
Телеведущий также раскрыл некоторые подробности съемок своей второй передачи «Привет, Андрей». Он отметил, что забытые звезды идут сниматься на программу с удовольствием, а «избалованных вниманием артистов» приходится уговаривать годами. Например, актрису Ирину Алферову Малахов звал к себе на эфир четыре года.
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Комментарии
ТВ , Михаил Ефремов , Ирина Алферова , Андрей Малахов
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