Авербух назвал критерии отбора для участия в «Ледниковом периоде» 

Авербух рассказал, что в первую очередь все участники согласовываются с руководством Первого канала. Затем хореограф наблюдает за потенциальными участниками на льду и выбирает, кто из них способен заниматься фигурным катанием.

«Первый звонок раздается от меня. Очень приятно, когда люди хотят сами принять участие. Это плюс для работы», — отметил он.

В октябре прошлого года трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала «Ледниковый период». Она назвала шоу самодеятельностью и посчитала, что лучше следить за выступлениями профессионалов.