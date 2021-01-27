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Авербух назвал критерии отбора для участия в «Ледниковом периоде» 

Lenta.ru и ещё 1 9 часов назад
Авербух назвал критерии отбора для участия в «Ледниковом периоде»
Фото: Кадр из шоу «Ледниковый период»
Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух назвал критерии отбора для участия в телешоу «Ледниковый период». Его слова приводит РИА Новости.
Авербух рассказал, что в первую очередь все участники согласовываются с руководством Первого канала. Затем хореограф наблюдает за потенциальными участниками на льду и выбирает, кто из них способен заниматься фигурным катанием.

«Первый звонок раздается от меня. Очень приятно, когда люди хотят сами принять участие. Это плюс для работы», — отметил он.

В октябре прошлого года трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала «Ледниковый период». Она назвала шоу самодеятельностью и посчитала, что лучше следить за выступлениями профессионалов.
Шоу, в котором профессиональный фигурист катается в паре со знаменитостью, выходит в эфир с 2007 года. В последнем сезоне «Ледникового периода» победителями стали актриса Ольга Кузьмина и серебряный призер Олимпийских игр в парном катании Александр Энберт.
Второе место завоевали чемпионка Европы в танцах на льду Яна Хохлова и актер Вячеслав Чепурченко, на третьем расположились ведущая Регина Тодоренко и олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров.
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Комментарии
ТВ , Ледниковый период , Роман Костомаров , Илья Авербух , Ирина Роднина , Ольга Кузьмина , Вячеслав Чепурченко , Александр Энберт , Регина Тодоренко , Яна Хохлова , РИА Новости
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