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Малахов назвал самые популярные выпуски шоу «Прямой эфир» 

Мира Маркина 6 часов назад
Малахов назвал самые популярные выпуски шоу «Прямой эфир»
Фото: Кадр из шоу "Прямой эфир"
Андрей Малахов назвал самые популярные выпуски программы "Прямой эфир" за 2020 год. В беседе с изданием "Телепрограмма" ведущий раскрыл долю телезрителей, смотревших его шоу.
По предварительным итогам года самым просматриваемым стал выпуск, посвященный смерти Валентины Легкоступовой. Он собрал у экранов около 19,2% зрителей, которые в этот момент смотрели телевизор.
Вторую строчку занял выпуск "Михаил Ефремов на нарах. Тайны другого следствия". В ней обсуждалась судьба актера, который спровоцировал смертельное ДТП, будучи в нетрезвом виде. Эта передача получила долю в 18,6%. На третьем месте оказалось продолжение той же истории, получившее название "Что задумал Михаил Ефремов? Опять Пашаев и свидетели его" с долей 18,2%.
Четверку лидеров замкнул выпуск "Жене — 73, мужу — 32. Неравный брак трещит по швам".

«Это была очень увлекательная программа, потому что в их доме живет нечистая сила — барабашка, который заставляет жену ходить и покупать мужу пиво. И если она не покупает, то барабашка начинает все крушить»,

— заявил Малахов, добавив, что "все были в шоке от просмотра".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о самых громких скандалах с участием Малахова.
Видео дня. Единственная роль и судьба актера из фильма "Тихий Дон"
Комментарии 3
ТВ , Михаил Ефремов , Андрей Малахов
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