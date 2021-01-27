Малахов назвал самые популярные выпуски шоу «Прямой эфир» 

Андрей Малахов назвал самые популярные выпуски программы "Прямой эфир" за 2020 год. В беседе с изданием "Телепрограмма" ведущий раскрыл долю телезрителей, смотревших его шоу.

По предварительным итогам года самым просматриваемым стал выпуск, посвященный смерти Валентины Легкоступовой. Он собрал у экранов около 19,2% зрителей, которые в этот момент смотрели телевизор.

Вторую строчку занял выпуск " Михаил Ефремов на нарах. Тайны другого следствия". В ней обсуждалась судьба актера, который спровоцировал смертельное ДТП, будучи в нетрезвом виде. Эта передача получила долю в 18,6%. На третьем месте оказалось продолжение той же истории, получившее название "Что задумал Михаил Ефремов? Опять Пашаев и свидетели его" с долей 18,2%.

Четверку лидеров замкнул выпуск "Жене — 73, мужу — 32. Неравный брак трещит по швам".

«Это была очень увлекательная программа, потому что в их доме живет нечистая сила — барабашка, который заставляет жену ходить и покупать мужу пиво. И если она не покупает, то барабашка начинает все крушить»,

— заявил Малахов, добавив, что "все были в шоке от просмотра".