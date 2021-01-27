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Авербух рассказал, как отбирает участников в «Ледниковый период» 

Мира Маркина 5 часов назад
Авербух рассказал, как отбирает участников в «Ледниковый период»
Фото: Кадр из шоу "Ледниковый период"
Илья Авербух раскрыл критерии отбора для участия в шоу "Ледниковый период". Слова фигуриста приводят РИА Новости.
В первую очередь, по словам хореографа, все участники согласовываются с руководством Первого канала. Далее Авербух наблюдает за потенциальными участниками на льду и решает, кто из них способе заниматься фигурным катанием:

«Первый звонок раздается от меня. Очень приятно, когда люди хотят сами принять участие. Это плюс для работы».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Манучаров объяснил любовь россиян к новогодним шоу.
Видео дня. Единственная роль и судьба актера из фильма "Тихий Дон"
ТВ , Илья Авербух , РИА Новости
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