Андрей Малахов стал лидером рейтинга российских телеведущих

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Телеведущий Андрей Малахов возглавил рейтинг своих коллег. В топе — имена звездных ведущих, которые пользуются доверием своей аудитории.

Интересно, что по результатам аналогичного опроса, который проводился осенью минувшего года, вторую позицию занимал Максим Галкин.

Теперь же ведущий программы Первого канала «Лучше всех!» оказался на пятом месте, а вот Иван Ургант заметно укрепил свои позиции — осенью он был четвертым в рейтинге доверия.