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Выше всех: Андрей Малахов занял лидирующую позицию в рейтинге российских телеведущих 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Андрей Малахов стал лидером рейтинга российских телеведущих
Фото: @malakhov007
Телеведущий Андрей Малахов возглавил рейтинг своих коллег. В топе — имена звездных ведущих, которые пользуются доверием своей аудитории.
Ему «на пятки наступает» другой топовый шоумен — ведущий Первого канала Иван Ургант. Тройку лидеров замыкает Владимир Соловьев.
В десятку тех, кому доверяют телезрители, вошли Владимир Познер, Максим Галкин, Александр Гордон, Павел Воля, Елена Малышева, Леонид Якубович. Замыкает топ-10 экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина.
Интересно, что по результатам аналогичного опроса, который проводился осенью минувшего года, вторую позицию занимал Максим Галкин.
Теперь же ведущий программы Первого канала «Лучше всех!» оказался на пятом месте, а вот Иван Ургант заметно укрепил свои позиции — осенью он был четвертым в рейтинге доверия.
Напомним, что опрос регулярно проводится на базе панели Romir Scan Panel. В нем принимают участие 2400 идентифицированных человек в возрасте от 14 лет, проживающих в городах России с населением более ста тысяч жителей. Смотрите также
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Комментарии
ТВ , Елена Малышева , Леонид Якубович , Иван Ургант , Павел Воля , Владимир Познер , Андрей Малахов , Владимир Соловьев , Ксения Бородина , Александр Гордон , Максим Галкин
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