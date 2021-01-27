Андрей Малахов стал лидером рейтинга российских телеведущих

Телеведущий Андрей Малахов возглавил рейтинг своих коллег. В топе — имена звездных ведущих, которые пользуются доверием своей аудитории.
Ему «на пятки наступает» другой топовый шоумен — ведущий Первого канала Иван Ургант. Тройку лидеров замыкает Владимир Соловьев.
В десятку тех, кому доверяют телезрители, вошли Владимир Познер, Максим Галкин, Александр Гордон, Павел Воля, Елена Малышева, Леонид Якубович. Замыкает топ-10 экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина.
Интересно, что по результатам аналогичного опроса, который проводился осенью минувшего года, вторую позицию занимал Максим Галкин.
Теперь же ведущий программы Первого канала «Лучше всех!» оказался на пятом месте, а вот Иван Ургант заметно укрепил свои позиции — осенью он был четвертым в рейтинге доверия.
Напомним, что опрос регулярно проводится на базе панели Romir Scan Panel. В нем принимают участие 2400 идентифицированных человек в возрасте от 14 лет, проживающих в городах России с населением более ста тысяч жителей. Смотрите также