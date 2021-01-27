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Малахов возглавил рейтинг ведущих, которым доверяют зрители 

Анна Арсеньева 1 час назад
Малахов возглавил рейтинг ведущих, которым доверяют зрители
Фото: @malakhov007
Андрей Малахов занял первое место в рейтинге российских телеведущих, которым больше всего доверяют зрители. Опрос провел исследовательский холдинг Romir.
На второй строчке в рейтинге оказался ведущий Иван Ургант. Третье место досталось Владимиру Соловьеву.
Кроме того, зрители выразили свое доверие Владимиру Познеру, Максиму Галкину, Александру Гордону, Павлу Воле, Елене Малышевой и Леониду Якубовичу. Десятое место заняла экс-ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина.
В опросе приняли участие 2400 россиян в возрасте от 14 лет.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Привольнов объяснил свой уход с Первого канала.
Видео дня. Единственная роль и судьба актера из фильма "Тихий Дон"
ТВ , Елена Малышева , Леонид Якубович , Иван Ургант , Владимир Познер , Андрей Малахов , Владимир Соловьев , Ксения Бородина , Александр Гордон , Максим Галкин
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