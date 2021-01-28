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Причиной смерти Ларри Кинга стал сепсис 

Газета.Ru 8 часов назад
Причиной смерти Ларри Кинга стал сепсис
Фото: Газета.Ru
Вдова телеведущего Ларри Кинга в беседе с Entertainment Tonight назвала причину смерти шоумена. По словам Шон Кинг, к смерти привела не коронавирусная инфекция, а сепсис.

"Он был готов к уходу, скажу я вам. Он не хотел умирать, но его бедное тельце слишком многое пережило, слишком многое. Когда мы услышали слово "ковид", то похолодели. Но он поборол его, поборол, но все-таки свое влияние болезнь оказала, и не связанная с этим инфекция унесла его. Но так просто он не сдался", — сказала вдова.

В 2017 году Кинг рассказал о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019 он прошел через ангиопластику, также перенес инфаркт. В начале 2021 года Кинг был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.
Лоуренс Харви Зейгер (настоящее имя Кинга) родился в 1933 году в американском Бруклине в семье европейских эмигрантов. Большая карьера Ларри началась в конце 50-х, когда он перебрался в Майами по предложению комментатора CBS Джеймса Сермонса, — из-за нехватки дикторов Кинг несколько раз появился в эфире местного радио и настолько сильно влюбился в работу, что остался в ней навсегда.
Пожалуй, самым грандиозным проектом телеведущего являлось его ток-шоу "Larry King Live", которое он вел с 1985 по 2010 год. За это время Кинг успел сделать десятки тысяч интервью со знаменитыми спортсменами, деятелями искусства и политиками, включая Владимира Путина, Дональда Трампа и многих других.
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ТВ , Ларри Кинг , Дональд Трамп , Владимир Путин , CBS
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