Дмитрий Шепелев остался без работы на ТНТ

«Из-за низких рейтингов программу не стали продлевать на второй сезон», — поделился анонимный источник канала ТНТ с журналистами. У Дмитрия Шепелева был шанс стать ведущим другого шоу с участием звездных семей — «Mама Live», но и здесь все сложилось не в его пользу. «Его кандидатуру даже всерьез рассматривали, но в итоге утвердили кавээнщика и актера Ивана Пышненко», — цитирует издание «СтарХит» свой источник на ТНТ.