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Стало известно о возможном перезапуске «Дома-2» 

Lenta.ru 10 часов назад
Стало известно о возможном перезапуске «Дома-2»
Фото: Lenta.ru
Cъемки реалити-шоу «Дом-2» могут возобновить в конце феврале. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным источника, 15 участников проекта оставили в резерве. Их попросили не планировать поездки на конец февраля и быть готовыми к старту съемок.

«Пока в резерве оставили небольшое число сотрудников проекта. Как и костяк участников», — рассказал бывший менеджер шоу.

Отмечается, что будет отснят пилотный выпуск телепроекта. Решение о показе примут уже после съемок. Однако на каком канале в случае возобновления будут транслировать «Дом-2», пока не уточняется.
Ранее сообщалось, что создатель «Дома-2», бывший депутат Госдумы Валерий Комиссаров решил выкупить у телеканала ТНТ права на реалити-шоу. По словам продюсера, он готов возобновить проект, который закрыли в декабре 2020 года после 16 лет в эфире.
18 декабря 2020 года канал ТНТ объявил о завершении показа «Дома-2». Решение было принято из-за низких рейтингов и ухода рекламодателей. Реалити-шоу выходило в эфир с 2004 года, его регулярно критиковали и пытались закрыть. Позже появилась неофициальная информация о намерении возобновить съемки в 2021 году для другой площадки, эти сведения так и не подтвердились
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ТВ , Валерий Комиссаров , Госдума
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