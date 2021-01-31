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Съемки «Дома-2» могут возобновить в феврале 

Анна Арсеньева 9 часов назад
Съемки «Дома-2» могут возобновить в феврале
Фото: Кадр из передачи "Дом 2"
Съемки закрывшегося в декабре реалити-шоу "Дом-2" могут возобновить в конце февраля. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Как сообщил бывший менеджер шоу, 15 участников проекта попросили не уезжать никуда в конце месяца и быть готовыми к началу съемок:

«Пока в резерве оставили небольшое число сотрудников проекта. Как и костяк участников».

Собеседник издания рассказал, что сначала отснимут пилотный выпуск "Дома-2". Но на каком канале будут показывать шоу в случае перезапуска, неизвестно.
Телеканал ТНТ заявил о закрытии проекта "Дом-2" 18 декабря 2020 года. Съемки прекратили из-за низких рейтингов и ухода рекламодателей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Боня рассказала о зарплатах участников проекта "Дом-2".
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ТВ , Комсомольская правда
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