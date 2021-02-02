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«Я настойчиво отвечала отказом»: Лобода — о своем возвращении в детский «Голос» 

Teleprogramma.pro 20 часов назад
Лобода объяснила свое возвращение в детский «Голос»
Фото: @lobodaofficial
В начале февраля на Первом канале стартует восьмой сезон шоу «Голос. Дети». Уже известны имена наставников — это Василий Вакуленко, то есть рэпер Баста, Светлана Лобода и впервые в кресле — Егор Крид.
Лобода пропустила предыдущий сезон детского конкурса как наставник. Однако на этот раз решила вернуться. И объяснила это так: «Мне неоднократно поступали предложения занять кресло наставника снова, но я настойчиво отвечала отказом. Детская психика — тонкий инструмент. А для меня это огромная ответственность. Но за последнее время я получила такое количество писем от родителей и детей с просьбой вернуться, что вы просто не оставили мне выбора!» — призналась звезда.
Лобода пообещала потенциальным участникам и тем юным звездочкам, которые попадут именно к ней в команду, сделать все, чтобы защитить их хрупкий талант, быть не только наставником, но и другом. Ведущими нового сезона детского «Голоса» будут Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.
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Комментарии 5
ТВ , Баста , Крид , Дмитрий Нагиев , Светлана Лобода , Агата Муцениеце
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