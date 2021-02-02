Лобода объяснила свое возвращение в детский «Голос»

Лобода пропустила предыдущий сезон детского конкурса как наставник. Однако на этот раз решила вернуться. И объяснила это так: «Мне неоднократно поступали предложения занять кресло наставника снова, но я настойчиво отвечала отказом. Детская психика — тонкий инструмент. А для меня это огромная ответственность. Но за последнее время я получила такое количество писем от родителей и детей с просьбой вернуться, что вы просто не оставили мне выбора!» — призналась звезда.

Агата Муцениеце. Лобода пообещала потенциальным участникам и тем юным звездочкам, которые попадут именно к ней в команду, сделать все, чтобы защитить их хрупкий талант, быть не только наставником, но и другом. Ведущими нового сезона детского «Голоса» будут Дмитрий Нагиев