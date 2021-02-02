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Бывшая ведущая «Давай поженимся!» объяснила уход из телешоу 

Lenta.ru 7 часов назад
Тамара Глоба объяснила уход из шоу «Давай поженимся!»
Фото: @tamaragloba
Бывшая ведущая передачи «Давай поженимся!», астролог Тамара Глоба в интервью News.ru рассказала, как работала в телешоу Первого канала и объяснила, почему ушла из проекта.

«Я из программы ушла в конце 2018 года, потому что появилось требование скандалить с теми, кто присутствует на программе, и между ведущими»,

— отметила астролог. Глоба подчеркнула, что подобные действия — не ее формат.

«Я не умею работать в таком стиле и не хочу»,

— добавила она, комментируя новые условия.
Глоба была соведущей «Давай поженимся!» с 2015 по 2018 год. По ее словам, за время работы в программе она получала необходимые данные участников и для каждого выстраивала натальную карту. Первые два года весь процесс проходил вручную.

«Потом стала пользоваться программой, потому что очень сложно охватить 16–20 человек, которые попадают на передачу»,

— заключила Глоба.
Глоба появилась в «Давай поженимся!», когда другой астролог передачи, Василиса Володина, была беременна. Бывшая жена астролога и ведущего Павла Глобы также ведет эфиры на «Русском радио» и дает экспертные комментарии в эфире российских телеканалов.
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Комментарии
ТВ , Василиса Володина , Тамара Глоба , Павел Глоба , Русское Радио
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