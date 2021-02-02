Тамара Глоба объяснила уход из шоу «Давай поженимся!» 

Бывшая ведущая передачи «Давай поженимся!», астролог Тамара Глоба рассказала о причинах ухода с телешоу Первого канала. Подробностями она поделилась в беседе с корреспондентом News.ru.
«Я из программы ушла в конце 2018 года, потому что появилось требование скандалить с теми, кто присутствует на программе, и между ведущими»,
— отметила Глоба.
Астролог призналась, что подобные действия — не ее формат. По ее словам, она не умеет и не хочет работать в таком стиле.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Лобода объяснила свое возвращение в детский «Голос».