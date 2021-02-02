Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Прямой эфир ТВ

Тамара Глоба объяснила уход из шоу «Давай поженимся!» 

Катерина Саломе 6 часов назад
Тамара Глоба объяснила уход из шоу «Давай поженимся!»
Фото: Instagram
Бывшая ведущая передачи «Давай поженимся!», астролог Тамара Глоба рассказала о причинах ухода с телешоу Первого канала. Подробностями она поделилась в беседе с корреспондентом News.ru.

«Я из программы ушла в конце 2018 года, потому что появилось требование скандалить с теми, кто присутствует на программе, и между ведущими»,

— отметила Глоба.
Астролог призналась, что подобные действия — не ее формат. По ее словам, она не умеет и не хочет работать в таком стиле.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Лобода объяснила свое возвращение в детский «Голос».
Видео дня. Как сейчас выглядит звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»
ТВ , Тамара Глоба
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как выглядят люди, озвучивающие голливудских актрис
11:22
Как выглядят люди, озвучивающие голливудских актрис
Актеры
«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино
11:31
«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино
Актеры
Как сейчас выглядит звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»
03:09
Как сейчас выглядит звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»
Актеры
Что стало с актрисами популярных русских сериалов
10:14
Что стало с актрисами популярных русских сериалов
Актеры
Что известно о личной жизни Петрова
03:06
Что известно о личной жизни Петрова
Актеры
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
10:49
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
Фильмы
Российские актеры, которые служили в ВДВ
03:06
Российские актеры, которые служили в ВДВ
Актеры
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
03:50
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
Актеры
Разгадки фильмов, которые никто не понял
05:23
Разгадки фильмов, которые никто не понял
Фильмы
Почему звезда «Неуловимых мстителей» ушла из кино
06:24
Почему звезда «Неуловимых мстителей» ушла из кино
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение