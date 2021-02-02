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Создатель «Дома-2» предрек продолжению шоу позорный провал 

Lenta.ru 4 часа назад
«Быстрый и позорный»: Коммисаров предрек провал продолжению «Дома-2»
Фото: Lenta.ru
Создатель реалити-шоу «Дом-2», бывший депутат Госдумы Валерий Комиссаров высказался о будущем проекта. В разговоре с «Телепрограммой» он предрек передаче неудачу.
Комиссаров выразил уверенность в том, что проект ожидает успех только в его руках. «Если они возобновят сейчас съемки без моего участия как продюсера и автора, то их ждет стопроцентный провал, неминуемый, быстрый и позорный», — сказал он.
Чтобы «Дом-2» снова стал интересным, в нем нужно менять абсолютно все, уверен создатель реалити-шоу. К примеру, по его мнению, судьбы старых участников уже не волнуют телезрителей, но простой набор новых героев не пробудит в них интерес. Комиссаров выразил уверенность в том, что реалити-шоу должно постоянно удивлять, а также показывать настоящую жизнь, а не нарисованную картинку.
В январе Комиссаров заявил, что готов выкупить все права на «Дом-2», возобновить его и сделать интересным. Он подчеркнул, что направил предложение об этом телеканалу ТНТ, а также выразил уверенность в том, что знает, как правильно получить финансирование на подобный проект.
Создатель реалити-шоу также посчитал, что в последние годы оно развивалось совершенно неправильно и в итоге стало «унылым Г, где все по сценарию: драки, любовь, скандалы». Комиссаров добавил, что в обновленной версии он оставил бы в качестве ведущих Ольгу Бузову и Ксению Бородину, а также пригласил бы Ксению Собчак, которая ранее вела передачу.
18 декабря 2020-го канал ТНТ объявил о завершении показа «Дома-2». Решение было принято из-за низких рейтингов и ухода рекламодателей. Последний эпизод вышел в эфир 30 декабря. Позже появилась неофициальная информация о намерении возобновить съемки в 2021 году для другой площадки, эти сведения так и не подтвердились.
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Комментарии
ТВ , Валерий Комиссаров , Ксения Собчак , Ксения Бородина , Ольга Бузова , Госдума
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