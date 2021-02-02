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«Три занятия со мной, и она бы сильно добавила в технике речи»: Губерниев готов взять Загитову в ученицы 

Teleprogramma.pro 12 часов назад
Губерниев готов подтянуть Загитову в технике речи
Фото: Globallookpress.com
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что обязательно поработает в будущем с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой в каком-нибудь проекте. Причем не обязательно спортивном.
«Я уверен, что с Загитовой мы поработаем. Это может быть не обязательно ледовое шоу, а любой другой проект. Может даже не спортивный. Я вижу у нее потенциал ведущей, но ей надо больше работать. Причем агрессивно работать. Уверен, что три занятия со мной и она бы сильно добавила в технике речи, профессиональном мастерстве. Спортивный комментатор — это одна профессия, а спортивный ведущий уже совсем другая. Я владею двумя профессиями, как минимум».
Дмитрий Губерниев Как заметил Губерниев, малореально, что они когда-нибудь будут вместе вести, к примеру, шоу «Ледниковый период».

«Это нереально. Я на канале «Россия» и «Матч ТВ» тружусь. Я, кстати, работал с Максимом Галкиным на проекте «Звездный лед» на канале «Россия». А еще на Первом канале по согласованию с руководством, так что ничего исключать в общем-то нельзя», — заметил он.

Ранее Дмитрий Губерниев отмечал, что однажды столкнулся с гневом фанатов Алины Загитовой. Женщины с трибун потребовали, чтобы он отошел от нее. Им не понравилось, как во время одного из эфиров он задавал ей каверзные вопросы.
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Комментарии
ТВ , Дмитрий Губерниев , Максим Галкин
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