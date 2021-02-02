Комиссаров предрек провал продолжению «Дома-2»

Создатель шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров высказался о том, каким видит будущее проекта. Об этом он сообщил изданию Teleprogramma.pro.
Напомним, недавно бывшая участница "Дом-2" Надежда Ермакова рассказала, что шоу возобновляет свою работу, а она приглашена в качестве сотрудника кастинг-группы.
"Если они возобновят сейчас съемки без моего участия как продюсера и автора, то их ждет стопроцентный провал, неминуемый, быстрый и позорный",
— заявил Комиссаров.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Лобода объяснила свое возвращение в детский «Голос».