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Телеведущий Валерий Комиссаров предрек провал продолжению «Дома-2» 

Стелла Шмель 43 минуты назад
Комиссаров предрек провал продолжению «Дома-2»
Фото: РИА Новости
Создатель шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров высказался о том, каким видит будущее проекта. Об этом он сообщил изданию Teleprogramma.pro.
Напомним, недавно бывшая участница "Дом-2" Надежда Ермакова рассказала, что шоу возобновляет свою работу, а она приглашена в качестве сотрудника кастинг-группы.

"Если они возобновят сейчас съемки без моего участия как продюсера и автора, то их ждет стопроцентный провал, неминуемый, быстрый и позорный",

— заявил Комиссаров.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Лобода объяснила свое возвращение в детский «Голос».
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ТВ , Валерий Комиссаров , Надежда Ермакова
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