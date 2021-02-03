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Егор Крид возмутил поклонников неприличным жестом на съемках «Голос. Дети» 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Крид возмутил поклонников неприличным жестом на съемках «Голос. Дети»
Фото: @ekfamily_activ
Российский музыкант Егор Крид возмутил поклонников фотографией со съемок шоу «Голос. Дети». Снимок он выложил в своем Instagram-аккаунте.
На одном из последних опубликованных фото певец показал средний палец. Позже он удалил серию этих кадров и разместил фотоотчет со съемок телепроекта без снимка с неприличным жестом, однако кадр разместили в фан-аккаунтах исполнителя.
В комментариях подписчики порадовалась за то, что артист стал одним из наставников в новом сезоне телепроекта, но многие также отметили, что демонстрировать средний палец на детском шоу не стоило. «"Голос. Дети" и такое. Низко, однако», «Зачем это показывать?», «При чем тут эти жесты», — отреагировали фанаты Крида.
Пользователи сети продолжили критиковать артиста в комментариях под новой публикацией. Поклонники исполнителя упрекнули его в удалении прошлого поста.
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