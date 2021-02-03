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Организаторы «Евровидения» отказались от старого формата конкурса 

Lenta.ru и ещё 5 9 часов назад
Организаторы «Евровидения» отказались от старого формата конкурса
Фото: Lenta.ru - главные новости
Организаторы «Евровидения» отказались от идеи провести мероприятие в старом формате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу международного песенного конкурса.
«Конкурс песни "Евровидение" однозначно вернется в мае этого года, несмотря на пандемию, но в сложившихся обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести мероприятие так, как мы привыкли», — привели в пресс-службе слова одного из организаторов состязания Мартина Остердаля.
Представители «Евровидения» также подчеркнули, что они сосредоточили внимание на сценарии проведения конкурса, который предполагает социальное дистанцирование и соблюдение эпидемиологических требований. Организаторы не исключили того, что музыкальные номера для шоу могут быть записаны заранее.
Ранее британский комментатор «Евровидения» Грэм Нортон рассказал, что конкурс обязательно проведут в 2021 году. Финал состязания запланирован на 22 мая.
«Евровидение-2020» было отменено в связи с пандемией коронавируса.
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