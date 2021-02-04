Стоянов озвучил сумму для одного выпуска «Городка» 

Юморист Юрий Стоянов рассказал, что середина девяностых была самым веселым периодом в его жизни. Об этом сообщает "АиФ".

Жена артиста Елена отвечала в те годы в известной программе «Городок» за рекламу и продвижение. Она возила наличные деньги из Москвы в Санкт-Петербург.

«Жена складывала наличность в голенища сапог. По-моему, один выпуск программы обходился в 25 тысяч долларов. Большая часть шла на производство «Городка» и гонорары сотрудникам нашей команды. И нам с Ильей что-то перепадало, конечно».

Однажды Елена поднималась по трапу самолета, как вдруг сзади ей постучали по плечу со словами «у вас кое-что выпало». Оказалось, из голенища выпала пачка в десять тысяч долларов.