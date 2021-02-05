«Я хотел делать что-то сам»: Светлаков рассказал о причинах ухода с ТНТ 

Один из основателей шоу Comedy Club, комик Сергей Светлаков , долгие годы трудился на ТНТ. Вместе с Михаилом Галустяном звезда юмора воплотил в проекте «Наша Russia» множество ярких персонажей, которые покорили телезрителей, а их фразы разошлись на цитаты. Однако в 2018 году Светлаков покинул ТНТ, перейдя на СТС. В эксклюзивном проекте портала Teleprogramma.pro

«Загугли звезду» Сергей Светлаков рассказал, что именно стало причиной ухода шоумена с телеканала, который он буквально создал с единомышленниками своими руками.

«Не срасталось ничего общего. Тем более я хотел делать что-то сам, придумывать, продюсировать, а такой возможности не было. Канал СТС такую возможность мне предложил. Работать не только лицом, а мозгами, производить какие-то вещи, придумывать кино», — рассказал артист.

Светлаков признал, что переход на СТС для него стал не «шагом назад» или в неизвестность, а настоящим прогрессом, которому он очень рад.

К слову, совсем скоро на экраны выходит комедия Сергея Светлакова «Love». Премьера фильма назначена на 11 февраля. Смотрите также