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«У меня в голове не укладывается!»: Полунин отказался танцевать у Довлатовой после эфира 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Полунин отказался танцевать у Довлатовой после эфира
Фото: Globallookpress.com
Радиоведущая Алла Довлатова в Instagram сообщила, что у нее в гостях побывал самый прославленный артист современного балета Сергей Полунин. При этом после эфира она хотела потанцевать с ним, но он наотрез отказался.
По словам Аллы Довлатовой, профессиональные танцоры не любят танцевать в бытовой жизни. Полунин сказал Довлатовой: «Мужчины не танцуют». Он несколько шокировал ее своим заявлением, ведь ранее практически никто не отказывал ей подвигаться во время ее традиционных танцулек.

«Это сказал лучший мировой премьер! У меня в голове не укладывается! Как вы думаете, что он имел ввиду? Я не поняла. А вы понимаете? Пожалуйста, разъясните мне, напишите в комментариях!»

Отметим, что Сергей Полунин чуть больше года назад стал счастливым родителем. От олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елены Ильиных у него родился сын, которого пара назвала необычным именем Мир. Смотрите также:
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ТВ , Елена Ильиных , Сергей Полунин , Алла Довлатова
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