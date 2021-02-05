«Я хотел делать что-то сам»: Светлаков раскрыл причины ухода с ТНТ 

Сергей Светлаков долго работал на канале ТНТ. Именно он был одним из основателей популярного шоу Comedy Club.

Однако в 2018 году Светлаков перешел на канал-конкурент СТС. О причинах смены работы артист рассказал в интервью изданию Teleprogramma.pro.

«Не срасталось ничего общего. Тем более я хотел делать что-то сам, придумывать, продюсировать, а такой возможности не было. Канал СТС такую возможность мне предложил. Работать не только лицом, а мозгами, производить какие-то вещи, придумывать кино», — рассказал артист.

Светлаков признался, что переход на СТС подарил ему возможность двигаться вперед, чему он очень рад. Одним из результатов перемен стал выход новой комедия Сергея Светлакова «Love». Премьера фильма назначена на 11 февраля.