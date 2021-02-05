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Максакова обругала собственную семью в эфире ток-шоу 

Даня Виттиг 31 минуту назад
Максакова обругала собственную семью в эфире ток-шоу
Фото: @mariamaksakova
Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова устроила скандал в эфире "Первого канала". Артистка приняла участие в программе "Прямой эфир" и раскритиковала свою семью, которая отстранилась от нее.
Женщина объяснила, что почувствовала себя обеспеченной женщиной, лежащей в коме, когда наследники начали делить ее имущество. Теперь, по словам Максаковой, она "пробудилась от комы", но близкие не хотят с ней общаться.
Однако другие участники программы обвинили экс-депутата в "духовно-нравственной инвалидности" и раскритиковали ее отношение к детям и матери. В ответ Максакова заявила, что не желает выслушивать оскорбления и хочет покинуть студию.
Ранее "Рамблер" сообщал, как прошла первая встреча Максаковой с матерью.
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ТВ , Мария Максакова-Игенбергс , Госдума , Первый канал
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