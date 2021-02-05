Максакова обругала собственную семью в эфире ток-шоу 

Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова устроила скандал в эфире "Первого канала". Артистка приняла участие в программе "Прямой эфир" и раскритиковала свою семью, которая отстранилась от нее.

Женщина объяснила, что почувствовала себя обеспеченной женщиной, лежащей в коме, когда наследники начали делить ее имущество. Теперь, по словам Максаковой, она "пробудилась от комы", но близкие не хотят с ней общаться.

Однако другие участники программы обвинили экс-депутата в "духовно-нравственной инвалидности" и раскритиковали ее отношение к детям и матери. В ответ Максакова заявила, что не желает выслушивать оскорбления и хочет покинуть студию.