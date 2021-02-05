Победительница шоу «Пацанки» стала участницей «Последнего героя» 

Победительница скандального шоу "Пацанки" Анастасия Петрова примет участие в шоу "Последний герой". Об этом сообщает издание "СтарХит".
Девушка с детства мечтала стать участницей "Последнего героя", поэтому телеканал ТВ-3 помог Насте исполнить ее мечту.
"Я давно хотела попасть на это шоу. Безумно рада участию! После "Пацанок" я очень изменилась, поэтому на проекте будет новая версия меня. Хочу проверить свою моральную и физическую силу, понять, могу ли я выжить в экстремальных условиях. Планирую продержаться там как можно дольше. И сделаю все, чтобы дойти до финала и выиграть", — рассказала Анастасия "СтарХиту".
В проект Настю взяли в последний момент. Создатели шоу решили добавить одного участника, поэтому девушке пришлось в срочном порядке лететь на остров Занзибар.
"Когда мне позвонили представители программы, я была в шоке. Я хотела принять участие в шоу, но не успела подать заявку. И тут такой сюрприз", — поделилась Настя.
Шоу "Последний герой. Чемпионы против новичков" стартует шестого февраля в 19:00.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему известная ведущая ушла из шоу "Давай поженимся".