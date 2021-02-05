Победительница шоу «Пацанки» стала участницей «Последнего героя» 

"Я давно хотела попасть на это шоу. Безумно рада участию! После "Пацанок" я очень изменилась, поэтому на проекте будет новая версия меня. Хочу проверить свою моральную и физическую силу, понять, могу ли я выжить в экстремальных условиях. Планирую продержаться там как можно дольше. И сделаю все, чтобы дойти до финала и выиграть", — рассказала Анастасия "СтарХиту".