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«Он ничему детей не научит»: Фадеев высказался о Криде 

Александра Нечаева 55 минут назад
Продюсер раскритиковал нового наставника шоу "Голос. Дети". Своим мнением Максим Фадеев, который занимал кресло наставника в предыдущих сезонах проекта, поделился в интервью с корреспондентом издания Sobesednik.
Продюсер отметил, что, по его мнению, Егор Крид еще слишком молод, чтобы учить чему-то детей.

Мне кажется, Крид — еще молодой мальчик, которому самому нужен наставник. Я не знаю Егора Крида как артиста, но то, что он ничему не научит детей — это факт.

— заявил Фадеев.
Кроме того, продюсер поинтересовался, есть ли у Крида музыкальное образование. Получив ответ, что Егор закончил Пензенский лицей современных технологий управления, Фадеев искренне удивился, отметив, что он сам, например, по образованию педагог музыки и профессор музыки, поэтому в свое время и сел в кресло наставника.

Если он может быть учителем, то отлично, а если нет, тогда я не понимаю, зачем в кресло наставников сажают людей, которые не могут учить.

— высказал свою точку зрения продюсер.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Светлаков раскрыл причины ухода с ТНТ.
Комментарии 2
ТВ , Видео , Крид , Максим Фадеев
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