Резидент Comedy Club раскрыл гонорары Воли и Харламова

Участник группы USB из Comedy Club Константин Маласаев, известный зрителям по образу музыканта с нетрадиционной сексуальной ориентацией, во время интервью пожаловался на свои гонорары, а также раскрыл зарплаты Гарика Харламова и Павла Воли.
Несмотря на то, что Константин выступает в Comedy Club уже на протяжении семи лет, ему по-прежнему платят небольшие гонорары. По его словам, в шоу существует некая «дедовщина», из-за этого многие участники уходят из программы, отработав один сезон. К примеру, Павел Воля получает 4 млн рублей в месяц, а Гарик Харламов 7 млн рублей в месяц. В то время как Маласаеву платят всего 30 тыс. в месяц.
Невероятная разница в зарплатах не единственное, на что пожаловался участник группы USB. Он отмечает, что за эти годы стал заложником образа «Никиты», поэтому его перестали воспринимать как серьезного артиста. Помимо выступлений в Comedy Club Маласаев также ведет корпоративы — за свои сольные выступления он берет 150 тыс. рублей. По меркам столицы это совершенно незначительная сумма, для ведущего который выступает по телевизору.
Резидент Comedy Club также отметил, что известный шоумен Александр Гудков занимается плагиатом образов группы USB. По его словам, на старте карьеры группа предлагала звездам российской эстрады подобные самоироничные клипы, но тогда никто не хотел «смеяться над собой». Сейчас же каждая звезда считает нужным снять подобный клип.