Резидент Comedy Club раскрыл гонорары Воли и Харламова

Участник группы USB из Comedy Club Константин Маласаев, известный зрителям по образу музыканта с нетрадиционной сексуальной ориентацией, во время интервью пожаловался на свои гонорары, а также раскрыл зарплаты Гарика Харламова и Павла Воли.

Несмотря на то, что Константин выступает в Comedy Club уже на протяжении семи лет, ему по-прежнему платят небольшие гонорары. По его словам, в шоу существует некая «дедовщина», из-за этого многие участники уходят из программы, отработав один сезон. К примеру, Павел Воля получает 4 млн рублей в месяц, а Гарик Харламов 7 млн рублей в месяц. В то время как Маласаеву платят всего 30 тыс. в месяц.

Невероятная разница в зарплатах не единственное, на что пожаловался участник группы USB. Он отмечает, что за эти годы стал заложником образа «Никиты», поэтому его перестали воспринимать как серьезного артиста. Помимо выступлений в Comedy Club Маласаев также ведет корпоративы — за свои сольные выступления он берет 150 тыс. рублей. По меркам столицы это совершенно незначительная сумма, для ведущего который выступает по телевизору.