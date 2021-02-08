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Резидент Comedy Club раскрыл гонорары Воли и Харламова 

Мира Маркина 7 часов назад
Резидент Comedy Club раскрыл гонорары Воли и Харламова
Фото: Кадр из шоу Comedy Club
Резидент Comedy Club, участник группы USB Константин Маласаев раскрыл гонорары Павла Воли и Гарика Харламова.
Маласаев выступает в шоу семь лет, однако, по словам комика, ему по-прежнему платят небольшую зарплату. Артист отметил, что в шоу существует "дедовщина", из-за которой многие покидают Comedy Club, отработав один сезон.
Константин заявил, что Воле платят 4 миллиона рублей в месяц, а Харламову — 7 миллионов, в то время как Маласаев получает всего 30 тысяч.
Комик также признался, что за годы участия в шоу стал заложником образа "Никиты" из группы USB, из-за чего его не воспринимают как серьезного артиста. В свободное время Маласаев подрабатывает ведущим корпоративов, — за одно выступление он берет 150 тысяч рублей. Однако, по меркам столицы, это совсем небольшая сумма для ведущего, который выступает по телевизору.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Харламов описал мужское счастье без женщины.
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ТВ , Гарик Харламов
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