Резидент Comedy Club раскрыл гонорары Воли и Харламова 

Резидент Comedy Club, участник группы USB Константин Маласаев раскрыл гонорары Павла Воли и Гарика Харламова

Маласаев выступает в шоу семь лет, однако, по словам комика, ему по-прежнему платят небольшую зарплату. Артист отметил, что в шоу существует "дедовщина", из-за которой многие покидают Comedy Club, отработав один сезон.

Константин заявил, что Воле платят 4 миллиона рублей в месяц, а Харламову — 7 миллионов, в то время как Маласаев получает всего 30 тысяч.

Комик также признался, что за годы участия в шоу стал заложником образа "Никиты" из группы USB, из-за чего его не воспринимают как серьезного артиста. В свободное время Маласаев подрабатывает ведущим корпоративов, — за одно выступление он берет 150 тысяч рублей. Однако, по меркам столицы, это совсем небольшая сумма для ведущего, который выступает по телевизору.