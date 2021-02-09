Пельш назвал условие возвращения «Угадай мелодию» на экраны 

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Телеведущий Валдис Пельш назвал условие, при котором программа «Угадай мелодию» может начать регулярно выходить в эфире. Своими соображениями он поделился в интервью News.ru.

«У программы есть большой запас прочности — она совершенно может встать в линейку программ»,

— подчеркнул Пельш.

По его мнению, существует одно условие, при котором это может произойти: гостями передачи должны снова стать обычные люди, а не знаменитости.

Он отметил, что считает приглашение звезд в качестве участников программы пагубным путем. Пельш также признался, что, смотря передачи своих коллег, выключает те, в которых участвуют известные люди.

«Я эту программу хочу воспринимать как неизвестность, как вызов: как стать героем и выиграть деньги»,

— заключил телеведущий, говоря о возможном возвращении шоу в эфир.

Программа «Угадай мелодию» была задумана Владиславом Листьевым и выпускалась телекомпанией ВИД. Передача выходила на Первом канале в 1995-1999 и в 2003-2005 годах. В 2013 году в эфире показали праздничные новогодние выпуски «Угадай мелодию». С 2014 по 2017 годы программы начала нерегулярно выходить в первой половине года.

В настоящее время «Угадай мелодию» транслируется только во время новогодних праздников. Участниками передачи становятся известные люди.