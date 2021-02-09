Ведущая «Слабого звена» высмеяла комика Ваню Усовича 

Среди гостей очередного выпуска «Слабого звена» стал стендап-комик Ваня Усович, который пытался рассмешить ведущую программы «Слабое звено» Марию Киселеву. Однако та открыто заявила юмористу, что его шутки не блещут оригинальностью.
Во время программы Усович признался, что на выступлениях не может обойтись без брани, на что телеведущая спросила:
«То есть если убрать ненормативную лексику, слушать вас будет просто неинтересно?»
Киселева также попросила его продемонстрировать свой талант юмориста. Усович тут же рассказал монолог, над которым его коллеги и соперники по игре рассмеялись, а вот ведущая осталась холодна к попыткам ее рассмешить, и заявила:
«Вы меня, конечно, простите, но я каждого из вас вижу в первый раз. Вы, наверное, очень популярные люди. Но я с вами не знакома. Хочу узнать, почему люди смеются, когда вы выступаете. Потому что все, что вы делаете здесь и говорите, совершенно не смешно».
Ранее «Рамблер» писал о том, что Пельш назвал условие возвращения «Угадай мелодию» на экраны.