Ведущая «Слабого звена» высмеяла комика Ваню Усовича 

Среди гостей очередного выпуска «Слабого звена» стал стендап-комик Ваня Усович, который пытался рассмешить ведущую программы «Слабое звено» Марию Киселеву . Однако та открыто заявила юмористу, что его шутки не блещут оригинальностью.

Во время программы Усович признался, что на выступлениях не может обойтись без брани, на что телеведущая спросила:

«То есть если убрать ненормативную лексику, слушать вас будет просто неинтересно?»

Киселева также попросила его продемонстрировать свой талант юмориста. Усович тут же рассказал монолог, над которым его коллеги и соперники по игре рассмеялись, а вот ведущая осталась холодна к попыткам ее рассмешить, и заявила: