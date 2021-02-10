Как сейчас выглядит звезда 90-х певица Линда 

Многие поклонники знаменитости считают, что она изменилась до неузнаваемости.

В своем Инстаграме Линда разместила снимки, которые произвели неоднозначное впечатление на подписчиков. Многие из пользователей сети сошлись во мнении, что певица резко похудела. Высказывались предположения и о том, что звезда прибегла к пластике, из-за чего и произошло столь кардинальное преображение. Также артистка использует другой стиль в одежде, отличающийся от образа, который фанаты привыкли видеть во время ее сценических выступлений.

@lindageyman

Комментарии пользователей сети к посту неоднозначны и звучат следующим образом:

«Сделала пластику. Зачем? И так была красавицей», «Мне кажется или Линда похудела?», «Какая красотка! Новый стиль и новый цвет волос!», «Не такая как все.. Неповторимая», «Безусловная оригинальность».

Напомним, что Линда стала знаменитой в творческом союзе с Максимом Фадеевым . Первый альбом «Песни тибетских лам» стал сенсационным. Следующий альбом «Ворона» сделал девушку мегапопулярной, однако сама артистка была не готова стать публичной персоной. По ее собственному признанию, ей было комфортно лишь в окружении близких людей.

Также певица тяжело воспринимала слухи о том, что она злоупотребляет алкоголем и запрещенными веществами. Это не соответствовало действительности, так как девушка даже не курила. Однако созданный для нее сценический образ способствовал распространению подобных сплетен.