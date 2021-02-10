Как сейчас выглядит звезда 90-х певица Линда 

Многие поклонники знаменитости считают, что она изменилась до неузнаваемости.
В своем Инстаграме Линда разместила снимки, которые произвели неоднозначное впечатление на подписчиков. Многие из пользователей сети сошлись во мнении, что певица резко похудела. Высказывались предположения и о том, что звезда прибегла к пластике, из-за чего и произошло столь кардинальное преображение. Также артистка использует другой стиль в одежде, отличающийся от образа, который фанаты привыкли видеть во время ее сценических выступлений.
@lindageyman
Комментарии пользователей сети к посту неоднозначны и звучат следующим образом:
«Сделала пластику. Зачем? И так была красавицей», «Мне кажется или Линда похудела?», «Какая красотка! Новый стиль и новый цвет волос!», «Не такая как все.. Неповторимая», «Безусловная оригинальность».
Напомним, что Линда стала знаменитой в творческом союзе с Максимом Фадеевым. Первый альбом «Песни тибетских лам» стал сенсационным. Следующий альбом «Ворона» сделал девушку мегапопулярной, однако сама артистка была не готова стать публичной персоной. По ее собственному признанию, ей было комфортно лишь в окружении близких людей.
Также певица тяжело воспринимала слухи о том, что она злоупотребляет алкоголем и запрещенными веществами. Это не соответствовало действительности, так как девушка даже не курила. Однако созданный для нее сценический образ способствовал распространению подобных сплетен.