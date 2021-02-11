Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Прямой эфир ТВ

Победительница последнего сезона «Пацанок» рассказала, на что потратила выигрыш 

Стелла Шмель 3 часа назад
Победительница последнего сезона шоу "Пацанки" Анастасия Петрова рассказала, на что потратила выигрыш. Об этом побеседовали в ходе интервью для YouTube-канала Sports.
Напомним, за победу в программе девушка получила один миллион рублей. Петровой с этой суммы пришлось заплатить налоги. Дальше она распорядилась деньгами, сразу отложив 500 тысяч на ремонт своей квартиры. Еще 200 тысяч рублей составляет ее "подушка безопасности", вместе с ранее накопленными деньгами.
Петрова призналась, что раньше не особо следила за своими расходами. Напомним, девушка была бойцом без правил. Свои гонорары она могла спустить на все подряд.

"Какое-то время у меня был личный водитель. Я подъезжала с ним к детскому дому, все думали, что это мой парень… Еще помню зашла в магазин купила одежду на 20 тысяч, не примеряя. Приехала в детский дом, а она мне мала, и я все раздала. Я тратила деньги не на то, что хочу, а на все подряд. Сейчас жалею об этом, трачу совершенно иначе",

— рассказала Анастасия.
Ранее "Рамблер" писал, что Литвинова угрожала сломать руку продюсеру из-за гонорара.
Комментарии 6
ТВ , Видео , Анастасия Петрова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как сложилась жизнь лесоруба Лешки из фильма «Девчата»
06:01
Как сложилась жизнь лесоруба Лешки из фильма «Девчата»
Актеры
Голливудские актеры с русскими корнями
10:38
Голливудские актеры с русскими корнями
Актеры
Нелепые моменты из шоу «Форт Боярд»
09:19
Нелепые моменты из шоу «Форт Боярд»
ТВ
Самые нечестные битвы в кино
10:37
Самые нечестные битвы в кино
Фильмы
Куда пропала Дроздова из «Бандитского Петербурга»
05:06
Куда пропала Дроздова из «Бандитского Петербурга»
Актеры
Истерики и провалы в прямом эфире
09:48
Истерики и провалы в прямом эфире
ТВ
Потомки советских актеров, которые пошли по их стопам
06:41
Потомки советских актеров, которые пошли по их стопам
Актеры
Как сложилась жизнь Сидора Лютого из «Неуловимых мстителей»
10:09
Как сложилась жизнь Сидора Лютого из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Фильмы для тех, кто думает, что посмотрел все на свете
06:32
Фильмы для тех, кто думает, что посмотрел все на свете
Фильмы
Как выглядят люди, озвучивающие голливудских актрис
11:22
Как выглядят люди, озвучивающие голливудских актрис
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение