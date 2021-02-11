Победительница последнего сезона шоу "Пацанки" Анастасия Петрова рассказала, на что потратила выигрыш. Об этом побеседовали в ходе интервью для YouTube-канала Sports.

Напомним, за победу в программе девушка получила один миллион рублей. Петровой с этой суммы пришлось заплатить налоги. Дальше она распорядилась деньгами, сразу отложив 500 тысяч на ремонт своей квартиры. Еще 200 тысяч рублей составляет ее "подушка безопасности", вместе с ранее накопленными деньгами.

Петрова призналась, что раньше не особо следила за своими расходами. Напомним, девушка была бойцом без правил. Свои гонорары она могла спустить на все подряд.

"Какое-то время у меня был личный водитель. Я подъезжала с ним к детскому дому, все думали, что это мой парень… Еще помню зашла в магазин купила одежду на 20 тысяч, не примеряя. Приехала в детский дом, а она мне мала, и я все раздала. Я тратила деньги не на то, что хочу, а на все подряд. Сейчас жалею об этом, трачу совершенно иначе",

— рассказала Анастасия.