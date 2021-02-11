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Участника шоу «Последний герой» исключили из проекта 

Стелла Шмель 2 часа назад
Участника шоу «Последний герой» исключили за драку с соседом
Фото: Кадр из видео/Телеканал ТВ-3
Участник первого сезона шоу "Последний герой" Сергей Одинцов вновь пришел попытать счастье в проекте. Но выбыл из борьбы из-за драки с соседом-медиком. Его исключили перед вылетом в Занзибар, тогда Одинцов записал видеообращение, в котором объяснил произошедшее "обстоятельствами непреодолимой силы".
Как сообщает издание "Комсомольская правда", поводом для исключения Сергея из состава участников стало уголовное дело. Утверждается, что Одинцов избил своего соседа по квартире, который просил его не шуметь ночью. Пострадавшему диагностировали черепно-мозговую травму и перелом скуловой кости, также ему выбили передний зуб. После произошедшего сосед написал заявление в полицию. Если Одинцова признают виновным в умышленным причинении легкого вреда здоровью, ему может грозить до четырех месяцев домашнего ареста. А если вред здоровью признают тяжким, то Одинцову может грозить до восьми лет лишения свободы.
Сам Одинцов отрицает свою вину и говорит, что сосед пришел к нему в сильном подпитии в два часа ночи, а затем поскользнулся.
Ранее "Рамблер" писал, что победительница последнего сезона "Пацанок" рассказала, на что потратила выигрыш.
Видео дня. Нелепые моменты из шоу “Форт Боярд”
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