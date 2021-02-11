Участника шоу «Последний герой» исключили за драку с соседом

Участник первого сезона шоу "Последний герой" Сергей Одинцов вновь пришел попытать счастье в проекте. Но выбыл из борьбы из-за драки с соседом-медиком. Его исключили перед вылетом в Занзибар, тогда Одинцов записал видеообращение, в котором объяснил произошедшее "обстоятельствами непреодолимой силы".

Как сообщает издание "Комсомольская правда" , поводом для исключения Сергея из состава участников стало уголовное дело. Утверждается, что Одинцов избил своего соседа по квартире, который просил его не шуметь ночью. Пострадавшему диагностировали черепно-мозговую травму и перелом скуловой кости, также ему выбили передний зуб. После произошедшего сосед написал заявление в полицию. Если Одинцова признают виновным в умышленным причинении легкого вреда здоровью, ему может грозить до четырех месяцев домашнего ареста. А если вред здоровью признают тяжким, то Одинцову может грозить до восьми лет лишения свободы.

Сам Одинцов отрицает свою вину и говорит, что сосед пришел к нему в сильном подпитии в два часа ночи, а затем поскользнулся.