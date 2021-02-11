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Борис Грачевский «воскрес» на Первом канале 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Первый канал показал последний выпуск шоу «Док-ток» с Грачевским
Фото: РИА Новости
Художественный руководитель детского видеожурнала «Ералаш» Борис Грачевский, в январе скончавшийся из-за вызванных коронавирусом осложнений, «воскрес» в шоу «Док-ток» на Первом канале. Выпуск вышел в эфир 10 февраля и опубликован на сайте телеканала.
Первый канал решил показать выпуск, отснятый в декабре 2020 года. Это последнее появление Грачевского на телевидении. Выпуск был посвящен воспитанию детей. В кадре режиссер улыбался и смеялся, регулярно общаясь с гостями студии и ведущей Ксенией Собчак.

«Я могу сказать, что самое главное в семье, как бы мы ни валили на школу, — любовь и внимание. Ребенок все время должен знать, что родителям интересно: что он научился, что он сделал», — рассказывал Грачевский.

Он также замечал, что в период развития для ребенка нет людей ближе, чем родители. Режиссер пояснял, что к школе относится со скептицизмом, но другие варианты образования приводят к тому, что ребенок «вываливается из социума, в котором ему жить».
Грачевский умер вечером 14 января. Причиной стали осложнения после перенесенного коронавируса. Он был одним из основателей «Ералаша», с 2002 года занимал пост худрука киножурнала. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония». 18 марта ему исполнился 71 год.
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ТВ , Ксения Собчак , Борис Грачевский
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