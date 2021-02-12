Познер вспомнил, как столкнулся с цензурой на Первом канале 

Телеведущий Владимир Познер заявил, что готов уйти с Первого канала в случае появления цензуры его передачи. Об этом он рассказал зрителям, расшифровка беседы опубликована на «Познер Online».

Познер поделился, что его программа подвергалась цензуре, однако не уточнил что именно было решено убрать:

«Теоретически можно было бы вмешаться и чего-нибудь оттуда убрать. Это произошло — вот программе уже 13-й год — это произошло три раза».

И уже после третьего раза ведущий заявил о готовности покинуть канал при повторении подобной ситуации: