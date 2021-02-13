«Похож на Эзопа»: Галкин и Ургант высмеяли Киркорова

Бьюти-преображение Филиппа Киркорова вызвало волну обсуждений не только у поклонников звезды, но и среди коллег. «Король» отечественной сцены после отдыха в Майами на днях предстал перед зрителями белокурым длинноволосым красавцем.
«NEW me! Седина в бороду, бес в … Ваши варианты?»,
— показал себя Киркоров.
Не смогли не заметить этого Максим Галкин и Иван Ургант. Новый имидж бывшего мужа Аллы Пугачевой шоумены обсудили в вечернем шоу на Первом канале, посмеявшись над Киркоровым.
«Мы шутили монолог, и заходит старик белый, с бородой, в тоге. Я говорю: «Вы кто?». Он говорит: «Я Эзоп»,
— поведал Ургант.
«А я думал, Филипп»,
— подхватил Галкин.
«Кстати!»,
— прыснул со смеху ведущий.
И согласился:
«Киркоров как-то очень похож на Эзопа стал».
К слову, поклонники Киркорова положительно оценили новый образ кумира.
«Всегда красавец», «Вау», «Огнище», «Крутой какой», «Очень идет…Вы красивый человек! Вам идет быть естественным и счастливым, как когда с детьми».