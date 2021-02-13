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«Похож на Эзопа»: Галкин и Ургант высмеяли седовласого Киркорова 

Teleprogramma.pro 10 часов назад
«Похож на Эзопа»: Галкин и Ургант высмеяли Киркорова
Фото: Teleprogramma.pro
Бьюти-преображение Филиппа Киркорова вызвало волну обсуждений не только у поклонников звезды, но и среди коллег. «Король» отечественной сцены после отдыха в Майами на днях предстал перед зрителями белокурым длинноволосым красавцем.

«NEW me! Седина в бороду, бес в … Ваши варианты?»,

— показал себя Киркоров.
Не смогли не заметить этого Максим Галкин и Иван Ургант. Новый имидж бывшего мужа Аллы Пугачевой шоумены обсудили в вечернем шоу на Первом канале, посмеявшись над Киркоровым.

«Мы шутили монолог, и заходит старик белый, с бородой, в тоге. Я говорю: «Вы кто?». Он говорит: «Я Эзоп»,

— поведал Ургант.

«А я думал, Филипп»,

— подхватил Галкин.

«Кстати!»,

— прыснул со смеху ведущий.
И согласился:

«Киркоров как-то очень похож на Эзопа стал».

К слову, поклонники Киркорова положительно оценили новый образ кумира.

«Всегда красавец», «Вау», «Огнище», «Крутой какой», «Очень идет…Вы красивый человек! Вам идет быть естественным и счастливым, как когда с детьми».

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Комментарии 1
ТВ , Филипп Киркоров , Иван Ургант , Максим Галкин , Алла Пугачева
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